Пластиковые окна в Саратове и Энгельс
Разнообразие от
эконом до премиум
Преобразите свой дом в идеальное пространство с нашими надежными и стильными пластиковыми окнами. Создайте атмосферу уюта и безопасности. Получите бесплатный замер и мгновенную установку. Доверьтесь нашему опыту.
Бесплатный замер:
Наш специалист приедет в любое удобное для Вас время. Предоставляем услугу «Мобильный офис».
Быстро и качественно:
Установка оконных конструкций от 5 рабочих дней. При монтаже мы используем только профессиональный инструмент и расходные материалы.
Подробная консультация:
Мы поможем Вам подобрать профиль, стеклопакеты и фурнитуру, определиться с декорированием и цветом оконных конструкций.
Безопасная сделка:
Заключив с нами договор, Вы получаете юридическую гарантию, фискальный (кассовый) чек и акт выполненных работ.
Продукция
БЮДЖЕТ
Профиль – 58 мм.
(3 камеры, класс «В» ).
(3 камеры, класс «В» ).
– Коэффициент сопротивления теплопередаче – 0,57 м 2 °С/Вт.
Стеклопакеты – 24/2 мм.
– Звукоизоляция – 24 Дб.
СТАНДАРТ
Профиль – 70 мм.
(3 камеры, класс «В» ).
(3 камеры, класс «В» ).
– Коэффициент сопротивления теплопередаче – 0,72 м 2 °С/Вт.
Стеклопакеты – 32/3 мм.
– Звукоизоляция – 29 Дб.
КОМФОРТ+
Профиль – 70 мм.
(5 камер, класс «A» ).
(5 камер, класс «A» ).
– Коэффициент сопротивления теплопередаче – 0,78 м 2 °С/Вт.
Стеклопакеты с энергосберегающим стеклом – 36/3MF мм.
– Звукоизоляция – 30 Дб.
ПРЕМИУМ
Профиль – 82 мм.
(7/6 камер, класс «A» ).
(7/6 камер, класс «A» ).
– Коэффициент сопротивления теплопередаче – 1,12 м 2 °С/Вт.
Стеклопакеты
(Теплопакеты) – 44/3 мм.
(Теплопакеты) – 44/3 мм.
– Звукоизоляция – 31 Дб.
О компании
Добро пожаловать
в ОКНА-ONYX
в ОКНА-ONYX
Мы эксперты в установке пластиковых окон. Мы предоставляем высококачественные услуги по замеру, проектированию и монтажу окон, поддерживая безопасность, стиль и энергоэффективность.
Сотрудничая с нами, вы получаете надежного партнера для создания уюта и комфорта в вашем доме. Наш профессионализм и опыт гарантируют успешное завершение каждого проекта. Откройте для себя мир красоты и функциональности с окнами от нашей компании.
Отзывы
Осталась очень довольна работой специалистов от компании окна-опух,в июне мне застеклили лоджию,все ребята от замерщика до установщиков большие молодцы,все четко,быстро и чисто, спасибо
Замечательный коллектив! Качество соответствует ценам . Ребята работают быстро и качественно! Молодцы. Спасибо большое вам за проделанную работу.
Спасибо за выполненный заказ. Пунктуально, профессионально. Отдельное спасибо Иващенко Дмитрию за вежливость, терпение, все обьяснил, ничего не навязывал. Заказ выполнен в установленный срок.
Однозначно рекомендую!!! Ставили окна сначала себе домой, а потом и на даче поменяли деревянные на пластиковые. Всё отлично, спасибо большое!