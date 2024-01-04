Пластиковые окна в Саратове и Энгельс

Разнообразие от
эконом до премиум

Преобразите свой дом в идеальное пространство с нашими надежными и стильными пластиковыми окнами. Создайте атмосферу уюта и безопасности. Получите бесплатный замер и мгновенную установку. Доверьтесь нашему опыту.

Записаться на замер
wired outline 35 edit - Главная

Бесплатный замер:

Наш специалист приедет в любое удобное для Вас время. Предоставляем услугу «Мобильный офис».
wired outline 45 clock time - Главная

Быстро и качественно:

Установка оконных конструкций от 5 рабочих дней. При монтаже мы используем только профессиональный инструмент и расходные материалы.
wired outline 981 consultation - Главная

Подробная консультация:

Мы поможем Вам подобрать профиль, стеклопакеты и фурнитуру, определиться с декорированием и цветом оконных конструкций.
wired outline 245 edit document - Главная

Безопасная сделка:

Заключив с нами договор, Вы получаете юридическую гарантию, фискальный (кассовый) чек и акт выполненных работ.

Бренды

1200px logo veka.svg 927x1024 - Главная
rehau logo srgb 01.svg 1024x324 - Главная
plastikovye okna plafen plafen e1716218841966 - Главная
059fc396a515f3984ff3641ed5d03813 e1716218856276 - Главная

logo siegenia - Главная
roto frank.svg 1024x423 - Главная

bez nazvanija 5 - Главная
maksko glass brend - Главная

Продукция

bezymyannyj 1 montazhnaya oblast 1.png 1024x1024 - Главная

БЮДЖЕТ

Профиль – 58 мм.
(3 камеры, класс «В» ).
– Коэффициент сопротивления теплопередаче – 0,57 м 2 °С/Вт.
Стеклопакеты – 24/2 мм.
– Звукоизоляция – 24 Дб.
Заказать
bezymyannyj 1 montazhnaya oblast 1.png 1024x1024 - Главная

СТАНДАРТ

Профиль – 70 мм.
(3 камеры, класс «В» ).
– Коэффициент сопротивления теплопередаче – 0,72 м 2 °С/Вт.
Стеклопакеты – 32/3 мм.
– Звукоизоляция – 29 Дб.
Заказать
bezymyannyj 1 montazhnaya oblast 1.png 1024x1024 - Главная

КОМФОРТ+

Профиль – 70 мм.
(5 камер, класс «A» ).
– Коэффициент сопротивления теплопередаче – 0,78 м 2 °С/Вт.
Стеклопакеты с энергосберегающим стеклом – 36/3MF мм.
– Звукоизоляция – 30 Дб.
Заказать
bezymyannyj 1 montazhnaya oblast 1.png 1024x1024 - Главная

ПРЕМИУМ

Профиль – 82 мм.
(7/6 камер, класс «A» ).
– Коэффициент сопротивления теплопередаче – 1,12 м 2 °С/Вт.
Стеклопакеты
(Теплопакеты) – 44/3 мм.
– Звукоизоляция – 31 Дб.
Заказать

О компании

Добро пожаловать
в ОКНА-ONYX
Мы эксперты в установке пластиковых окон. Мы предоставляем высококачественные услуги по замеру, проектированию и монтажу окон, поддерживая безопасность, стиль и энергоэффективность.
Сотрудничая с нами, вы получаете надежного партнера для создания уюта и комфорта в вашем доме. Наш профессионализм и опыт гарантируют успешное завершение каждого проекта. Откройте для себя мир красоты и функциональности с окнами от нашей компании.
  • Окна EXPROF
  • png transparent window polyvinyl chloride plastic door chambranle window glass angle furniture removebg preview 1 - Главная
  • 07e757a33eb211ebaaa9001e671d0104 07e757a53eb211ebaaa9001e671d0104 - Главная
  • otvetnaya planka kbe 9 roto 61d352e33682d removebg preview - Главная
  • otvetnaya planka kbe 9 roto 61d352e33682d removebg preview - Главная

Отзывы

Осталась очень довольна работой специалистов от компании окна-опух,в июне мне застеклили лоджию,все ребята от замерщика до установщиков большие молодцы,все четко,быстро и чисто, спасибо
Галина Куликова
Знаток города 3 уровня
Замечательный коллектив! Качество соответствует ценам . Ребята работают быстро и качественно! Молодцы. Спасибо большое вам за проделанную работу.
Ольга Пчелинцева
Знаток города 2 уровня
Спасибо за выполненный заказ. Пунктуально, профессионально. Отдельное спасибо Иващенко Дмитрию за вежливость, терпение, все обьяснил, ничего не навязывал. Заказ выполнен в установленный срок.
Ирина Л.
Знаток города 3 уровня
Однозначно рекомендую!!! Ставили окна сначала себе домой, а потом и на даче поменяли деревянные на пластиковые. Всё отлично, спасибо большое!
Наталья
Знаток города 2 уровня
Читать все отзывы

Статьи

Читать все статьи